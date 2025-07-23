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Дождь и гроза придут в Московский регион 23 июля

Днем 23 июля в Москве и области будет от 23 до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

23 июля в Московском регионе будет переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. В некоторых районах будет гроза. Ветер юго-западный, южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается переменная облачность. Местами будет кратковременный дождь. Ветер северный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Москве предупредила жителей столицы, что в городе до 10:00 23 июля будет туман. Видимость опустится до 200-700 метров.