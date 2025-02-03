«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен на территории столицы и Московской области из-за гололедицы на дорогах и тротуарах, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Предупреждение на территории Московского региона будет действовать до 21 часа 5 февраля.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской, Смоленской и Орловской областей.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в российскую столицу вернется настоящая зима.