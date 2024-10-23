сегодня в 15:19

«Желтый» уровень опасности из-за ветра продлили в Московском регионе до четверга

В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. В каждом регионе ограничения действуют до разного времени, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московской области период предупреждения продлен до 21:00 24 октября. Ожидаются порывы западного ветра до 15 метров в секунду.

В столице период предупреждения продлили до 18:00 24 октября. Ветер тоже будет западный, до 15 метров в секунду.

«Желтый» уровень опасности погоды объявили 22 октября. Он должен был действовать до 21:00 23 октября, но сегодня был продлен.