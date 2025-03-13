«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявлен в Московском регионе

сегодня в 18:29

В Московском регионе 13 и 14 марта ожидается сильный ветер. В связи с этим был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Его ввели и в Москве, и в Подмосковье. Период предупреждения продлится с 21 часа 13 марта до 22 часов 14 марта.

Синоптики спрогнозировали, что в это время в Московском регионе будет шквалистый ветер. Его порывы составят 17-22 м/с.

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра ввели во всем ЦФО. В некоторых регионах он также будет действовать из-за тумана, осадков и гололедицы.

Ранее городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за шторма. Гражданам же порекомендовали быть аккуратнее и соблюдать меры предосторожности.