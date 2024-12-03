«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе

сегодня в 16:12

В Московском регионе продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. В столице он будет действовать до 12:00 5 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

На дорогах Москвы в ближайшие полтора дня ожидается гололедица. В области «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевого отложения действует с 21:00 3 декабря до 09:00 4 декабря. Ночью в среду на дорогах будет скользко.

В связи с гололедицей в Подмосковье период предупреждения также продлен до 12:00 5 декабря.

Ранее в Московском регионе уже вводили «желтый» уровень опасности. Из-за гололедицы он действовал до 21:00 3 декабря.