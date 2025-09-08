сегодня в 11:22

«Желтый» уровень опасности будет действовать ночью в Подмосковье из-за тумана

На территории Московской области в ночь на 9 сентября будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении вводится с 23 часов 8 сентября до 8 часов 9 сентября. В это время в отдельных районах Подмосковья ожидается туман.

При этом для столицы оповещение о погоде не требуется.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что из-за малооблачной погоды и высокой влажности воздуха на севере Подмосковья в понедельник утром появились радиационные туманы.