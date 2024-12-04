«Железные птички»: россияне используют дроны для диверсий внутри страны

Кузбасский военнослужащий с позывным Сэм рассказал, что россияне используют БПЛА для диверсий внутри страны, сообщает Сiбдепо .

«Все думают, что СВО где-то там, а на самом деле угроза существует и у нас в Кузбассе, потому что людей вербуют, и вот такие же „птички“ можно купить на площадке бесплатных объявлений и использовать против нас», — отметил военный.

Кроме того, он поделился информацией о том, как военнослужащие выявляют беспилотники, и продемонстрировал трофей.

Один из солдат подчеркнул, что разработка крупного дрона была выполнена местными специалистами из Кузбасса с целью оказания помощи бойцам, выполняющим задания в зоне специальной военной операции.

Между тем этой ночью российские системы ПВО уничтожили 24 украинских дрона.