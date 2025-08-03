Жара и сильный ветер будут в Московском регионе 3 августа

Днем 3 августа в Москве и области ожидается жаркая погода — от 26 до 28 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

3 августа днем в Московском регионе будет переменная облачность. Преимущественно осадков не ожидается. Ветер северо-западный, северный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 15 до 17 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Преимущественно осадков не будет. Ветер северный, северо-восточный от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что август в Центральной России ожидается умеренный. Однако в начале последнего месяца лета будет ряд жарких дней.