Жара и гроза ожидаются в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу будет жаркая погода, температура поднимется до плюс 25 — плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Также прогремит гроза.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Также до 8 июня в Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили из-за высокой вероятности пожаров.