Жара и гроза ожидаются в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице в пятницу будет жаркая погода, температура поднимется до плюс 25 — плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.