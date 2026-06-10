Жара до +33 градусов придет в Кузбасс 11 июня
Синоптики предупредили кузбассовцев о грозах, ливнях и граде 12–13 июня
В Кузбассе в ближайшие дни потеплеет до +33 градусов. Синоптики также ждут грозы, ливни и град, сообщает Сiбдепо.
По данным Западно-Сибирского УГМС, 11 июня днем температура в регионе поднимется до +28…+33 градусов. Ночью ожидается +12…+17 градусов, в низинах и отдельных районах — до +6…+11.
Ночью и утром местами возможен туман. Днем в большинстве районов будет сухо, но в отдельных местах пройдут кратковременные дожди и грозы.
12 и 13 июня в Кузбассе сохранится жаркая погода. Днем синоптики прогнозируют +24…+29 градусов, ночью — +13…+18, местами +7…+12.
Главной особенностью этих дней станут осадки. Местами ожидаются кратковременные ливни и грозы. При грозах ветер может усилиться, также возможен град.
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