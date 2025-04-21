Жалобу на действия управления ЖКХ администрации Химок признали необоснованной

Комиссия управления рассмотрела жалобу АО «Высокие стандарты качества — сервис» на действия управления ЖКХ администрации округа Химки при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Согласно доводу жалобы, у управления отсутствуют основания для проведения конкурса в связи с реализацией собственниками помещений в многоквартирных домах, которые являются объектом конкурса, права по выбору способа управления.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила обстоятельств, подтверждающих нарушение порядка оценки документов, поступивших организатору торгов во время проведения конкурса, и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.