Землю накрыла сильная магнитная буря

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Специалисты ИЗМИРАН и ИПГ сообщали, что магнитная буря должна была прекратиться к утру 8 октября, но она, наоборот, разыгралась. Метеозависимых россиян предупредили о необходимости внимательно относиться к здоровью на фоне сильной магнитной бури на Земле, сообщает портал «Метеоновости» .

Геомагнитный фон в предстоящие сутки, 9 октября, прогнозируется от слабо возмущенного до возмущенного. В отдельные периоды магнитная буря будет усиливаться.

Метеозависимым гражданам России рекомендуют не игнорировать сигналы тела, соблюдать режим труда и отдыха, а также снизить физическую нагрузку на фоне сильной магнитной бури, чтобы лучше себя чувствовать.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что магнитная буря будет влиять на Землю в течение трех суток. В итоге длительность природного явления, которое началось 4 октября, затянулось.