Земля двигается в потоке быстрого солнечного ветра

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Метеоролог Леус: Земля и дальше двигается под воздействием солнечного ветра

Земля продолжает двигаться в потоке быстрого солнечного ветра. Она вошла в него еще на прошлых выходных, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Солнечный ветер движется на большой скорости. Пока он не в состоянии раскачать геомагнитное поле, поэтому сильных колебаний нет.

При этом небольшие возмущения все же есть — в пределах индекса Kp 4-4,5. Они идут пятые сутки подряд. Считается, что магнитная буря началась, если индекс Kp вырос до отметки 5 единиц.

1 февраля Леус говорил, что Земля оказалась в потоке сильного солнечного ветра.