Зеленый чай и квас: какие напитки лучше всего утоляют жажду в жару

В жару эффективнее всего можно утолить жажду с помощью зеленого чая, кваса, прохладных кофейных коктейлей и воды с лимоном, сообщил корреспонденту РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

Из горячих напитков в жару, наверное, лучше ничего не пить, разве только зеленый чай, отметил эксперт.

«Утолять жажду в жару все-таки лучше напитками охлажденными — это айс ти, собственно говоря, холодный чай с лимоном. Еще очень хороши летом различные кофейные коктейли, квас прекрасно для этого подходит. А вот сладкие газировки в принципе для здоровья не очень полезны», — советует Прокофьев.

Также бренд-шеф отметил, что в жару жажду хорошо утолять лимонадами и водой с добавлением цитрусовых фруктов.