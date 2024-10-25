Зеленский заявил о раздаче денег каждому украинцу

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки украинцев. Он анонсировал выплаты по 1 тыс. гривен (около 2,3 тыс. рублей) каждому жителю страны.

Программа заработает с 1 декабря этого года.

«Тысяча гривен на человека — на семью это выйдет несколько тысяч. Средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных, электричества», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, тысячу гривен можно будет потратить на ж\д билеты, лекарства, книги и так далее. Меру Зеленский объяснил тем, что вскоре начнется отопительный сезон, и денежная поддержка для жителей будет ощутимой.