Зеленский увеличил предельный возраст службы в ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому к службе в ВСУ будут допускаться люди старше 60 лет, сообщает ТАСС .

На сайте Верховной рады появилась карточка соответствующего закона. В ней сказано, что документ возвращен после того, как его подписал Зеленский.

Рада приняла закон об увеличении предельного возраста службы в ВСУ 16 июля. За принятие изменений проголосовали 306 человек.

Депутат Ирина Геращенко отметила, что в законе четко не прописано, кто должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу. Из-за этого в дальнейшем могут возникнуть злоупотребления и другие трудности.

Между тем с 1 июня в стране стартовала мобилизация внутренних переселенцев. В марте 2025 года там было официально зарегистрировано почти 5 млн таких лиц в возрасте от 25 лет.