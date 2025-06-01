С 1 июня на Украине стартует мобилизация внутренних переселенцев

Внутренние переселенцы Украины в возрасте от 25 лет с 1 июня 2025 года будут попадать под мобилизацию наравне со всеми. По итогам марта 2025 года внутри страны официально зарегистрировали почти 5 млн внутренне перемещенных лиц, об этом рассказала депутат Верховной рады Елена Шуляк, сообщает ТАСС .

По словам Шуляк, только в марте 2025 года официально зарегистрированы почти 5 млн внутренних переселенцев, но сколько из них мужчин в возрасте от 25 лет, не уточняется. В открытых источниках такой информации тоже нет.

Теперь при переезде внутри Украины мужчины призывного возраста обязаны встать на учет в территориальных центрах комплектации (ТЦК, украинский военкомат — ред.) по месту временной регистрации. Даже если внутренний переселенец потерял документы, это не станет оправданием и не освободит его от визита в ТЦК.

Переселенцы с 1 июня также должны в течение 10 дней с момента переезда сообщить о смене адреса проживания. Если человек снова решит переехать, вернувшись на прежнее место прописки, он будет обязан предупредить об этом не менее чем за трое суток до отъезда.

Начиная с февраля 2022 года на Украине несколько раз продлевали всеобщую мобилизацию и меняли ее правила. Власти делают все возможное, чтобы мужчины не могли уклониться от службы в Вооруженных силах Украины.

Ранее сообщалось, на западной Украине стали фиксироваться стычки населения с сотрудниками полиции на фоне мобилизации.