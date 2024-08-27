Зеленский: Украина провела успешные испытания собственной баллистической ракеты

сегодня в 20:14

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране испытаний собственной баллистической ракеты. Об этом он сообщил в ходе форума «Украина 2024. Независимость», пишет Общественное Телевидение России .

«Украина провела первые испытания собственной баллистической ракеты», — заявил глава государства.

При этом Зеленский отказался предоставить дополнительные подробности, сославшись на необходимость соблюдения секретности.

Как известно, баллистические ракеты способны поражать цели на дальности до 1000 километров. В советские времена производство подобных ракетных систем было налажено на Украине, в частности, на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске.