Здоровье начинается с питания: ГигаЧат сдал экзамен по диетологии

Нейросеть Сбера ГигаЧат сдала экзамен по специальности «Диетология» в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Теперь к искусственному интеллекту можно обращаться за советами по правильному питанию и здоровому образу жизни, передает пресс-служба Сбера.

Для успешной аттестации модель была обучена на специализированном наборе данных по направлению «Диетология». Экзамен показал глубокое понимание основ нутрициологии, клинических аспектов питания, методов коррекции веса и персонализированных диет.

«Успешная сдача экзамена по специальности „Диетология“ стала важным этапом в развитии нашей модели. Этот результат подчеркивает нашу приверженность к созданию и совершенствованию инновационных решений, направленных на улучшение качества жизни и здоровья людей. Теперь экспертные знания в области диетологии становятся доступными каждому, и простой запрос в ГигаЧат может стать первым шагом к правильному питанию, которое напрямую влияет на здоровье и самочувствие», — поделился директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

Результаты аттестации подтвердили способности ГигаЧата в предоставлении пользователям информации о составе и пользе продуктов, формировании рациональных пищевых привычек и создании эффективных программ снижения или увеличения веса, помогающих людям достигать поставленных целей.

«В эпоху цифровизации важно защитить пользователя от непроверенной информации, особенно касающейся здоровья и здорового образа жизни. Сдача экзамена нейросетевой моделью Сбера в Сеченовском Университете — это подтверждение экспертного уровня ГигаЧат. И теперь знания ведущих специалистов по диетологии и правильному питанию, основанные на доказательной медицине, стали доступны каждому. Это важный шаг, который поможет в реализации целей национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“», — считает первый проректор Сеченовского Университета Андрей Свистунов.

Ранее ГигаЧат уже подтвердил свои знания в терапии, педиатрии, кардиологии, гастроэнтерологии, неврологии, ревматологии и стоматологии. Новый сертификат по диетологии подтверждает, что нейросеть Сбера способна помогать врачам и пациентам в том числе в этой сфере, которая имеет огромное значение для каждого человека. При этом рекомендации, сформированные моделью, носят информационный характер и не заменяют очную консультацию специалиста.