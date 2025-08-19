«Здоровая практика»: психолог оценила, можно ли с друзей брать деньги за услуги

Психолог Ольга Темирханова заявила, что за профессиональные услуги, на которые вы тратите время и ресурсы, можно брать деньги даже с друзей: это не противоречит базовой этике, сообщает «Вечерняя Москва».

«Это абсолютно нормальная и здоровая практика, которая помогает сохранить баланс в отношениях и, в первую очередь, уважать труд друг друга», — сказала специалист.

По ее словам, конечно, этот вопрос до сих пор остается чувствительным: многие люди считают, что отношения строятся на взаимной поддержке и безвозмездной помощи, но данный случай — широкое поле для манипуляций. Ее можно заметить, если «друг» настаивает на бесплатных услугах.

Такая ситуация говорит о нарушении личных границ и попытках получить выгоду за чужой счет. Бесплатное обслуживание может привести к профессиональному выгоранию и финансовой нестабильности, заключила она.