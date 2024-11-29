Заживо сжегший сестру в Заволжье получил пожизненный срок

Мужчина, который заживо сжег свою сестру и дом в Заволжье, получил пожизненный срок, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР России по Нижегородской области.

Наказание ранее судимый гражданин будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Трагедия произошла 28 сентября 2023 года в доме на улице Турбинной. Во время ссоры по незначительному поводу мужчина облил бензином свою сестру и поджег ее. К сожалению, женщина скончалась на месте. Кроме того, пожар повредил и полностью уничтожил дом, а также все находившееся в нем имущество.

Ранее в Кузбассе мужчина поджег автомобиль своего знакомого из-за разногласий в музыкальных предпочтениях.