«Завязывайте»: Влад Лисовец призвал россиян отказаться от фотосессий в листве

Известный стилист Влад Лисовец в беседе с радио «Говорит Москва» назвал моветоном фотосессии в осенней листве и призвал россиян отказаться от этой затеи.

«Если уж и фотографироваться с листочками, то фотка должна быть сделана не в стилистике, как будто это единственное, чем вы в жизни гордитесь. Фотографироваться на природе — это круто, но фотография должна быть логичная», — сказал Лисовец.

Он подчеркнул, что все странные фотографии, где люди ведут себя необычно, например, трогают сирень или листики, как будто это их друг или ребенок, — это моветон и «просто на смех».

Стилист призвал граждан «завязывать» с нелогичными осенними фотосессиями, так как они говорят, что уровень развития данного человека оставляет желать лучшего.

Ранее стало известно, что за год спрос на семейные фотосессии в России вырос в 15 раз, на фотосъемки в стиле Love story — в 13 раз.