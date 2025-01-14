Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил финским депутатам продолжать пить после скандала с наркотиками в парламенте страны, сообщает SHOT .

Ранее следы экстази, амфетамина и кокаина были обнаружены в туалете финского парламента после рождественского корпоратива. На мероприятии присутствовали сотрудники парламентских групп, помощники министров и работники СМИ.

Милонов отметил, что раньше жители Петербурга не считали финнов иностранцами, а воспринимали их как своих. Однако теперь политик выражает обеспокоенность положением дел в Финляндии и призывает финских коллег перестать употреблять наркотики и «продолжить бухать».

«Когда они были нормальными финскими алкоголиками, никаких проблем в общении не было, но, пересев на „хмурый“, это стало их сплошной девиацией», — заявил депутат.

Милонов добавил, что финны не являются врагами россиян, но правящая верхушка выбрала путь, который противоречит интересам страны. Все госслужащие и представители власти Финляндии должны проходить проверку на наркотики.