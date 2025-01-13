Следы экстази и кокаина нашли в финском парламенте после корпоратива

В парламенте Финляндии после рождественского корпоратива в туалетах обнаружили следы экстази, амфетамина и кокаина, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Журналисты издания Yle тайком собрали материал для исследования на наркотики в ходе рождественской вечеринки. На мероприятие пригласили сотрудников парламентских групп, помощников министров и работников СМИ.

Пробы были взяты в туалетах, расположенных на пятом этаже, где проходила вечеринка, и на третьем.

Журналисты взяли пробы с помощью одноразовых перчаток, стерильной ткани и стерилизованной воды. Смоченной тряпкой они протерли поверхности кабинок, крышки унитазов, раковины, смесители и т. д.

Результаты были готовы через 3 недели. В лабораторных исследованиях говорилось, что следы наркотиков найдены в трех кабинках — и в женских, и в мужских. Это были амфетамин, экстази и кокаин.

Как считают эксперты, наркотики могли попасть в туалеты с одежды или из физических выделений, например, из-за чихания. Нельзя также сказать, в какое именно время в туалеты попали остатки наркотиков.