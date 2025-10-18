Завершился конкурс рисунков «Школа будущего»

Подведены итоги конкурса рисунков «Школа будущего». Конкурсная комиссия провела не один час, рассматривая все рисунки, споря и восхищаясь, сообщили организаторы.

Было принято решение, что главный приз — умную колонку «Алиса» — получат 11 юных художников:

Бондаренко Дарья

Гостеева София

Трехова Варвара

Швечков Илья

Бровкина Варвара

Шмыкова Софья

Строганова Ксения

Чистяков Матвей

Баланюк Иван

Воронина Полина

Попова Любовь

"Ребята, ваши работы покорили нас смелостью идей и яркостью исполнения! Вы — большие молодцы!" - отметили организаторы конкурса.

Жюри не смогло обойти вниманием и других талантливых участников. 29 человек, занявших второе место, получат билеты в кино и стильный набор для творчества. 184 участника заняли третье место.

Также отметили работу Муравниковой Анастасии – её работа получила приз зрительских симпатий.

Организаторы уверены, что любое творчество нужно поддерживать, поэтому для каждого участника приготовлены грамота, сладкий приз и памятный подарок.

Отдельную благодарность организаторы выразили членам строгого, но справедливого жюри Жанне Алейниковой, Елене Котовой и Татьяне Малаховой. А также всем школам, которые откликнулись и приняли участие.

Кроме того, награду получила самая активная школа по количеству и качеству работ. Победу и заслуженный 3D-принтер получает Пролетарская среднеобразовательная школа (г. Серпухов).

"Поздравляем учеников и учителей! Теперь у вас есть собственный инструмент для воплощения будущего в реальность", - сказали организаторы.

В ближайшее время со всеми победителями свяжутся организаторы конкурса, чтобы уточнить некоторые данные для грамот, а также сообщить о дальнейших действиях.

"Спасибо всем, кто был с нами в этом творческом путешествии. Вы доказали, что будущее школы — в надежных и креативных руках", - поблагодарили организаторы.