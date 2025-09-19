Затулин признал претензии к механизму трудоустройства иностранцев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал «Ленте.ру» возможную отмену патентной системы для трудовых мигрантов в России.

Депутат признал, что существующий механизм имеет серьезные недостатки — он не позволяет качественно отслеживать миграционные потоки, несмотря на приносимый регионам доход.

Однако Затулин подчеркнул, что ключевым вопросом остается разработка альтернативного инструмента регулирования, поскольку потребность в иностранной рабочей силе сохраняется. Он призвал перейти от эмоциональных дискуссий к предметному обсуждению с участием уполномоченных министерств — Минтруда и МВД, которое является головным ведомством по миграционной политике.

Статистика МВД за 2024 год подтверждает актуальность проблемы: в Россию прибыли свыше шести миллионов мигрантов, половина из которых — с целью трудоустройства, что вернуло показатели к допандемийным значениям.

