Застрявшим на МКС космонавтам потребуется два месяца для восстановления

Герой России и СССР, космонавт Сергей Крикалев рассказал, что застрявшим на МКС пилотам-испытателям Суните Уильямс и Барри Уилмору потребуется двухмесячное восстановление, как после длинного и долгого полета, сообщает Газета.ru .

Космонавт отметил, что изменения на орбите происходят быстро, например, человек быстро теряет вес, силу. Основные изменения проходят в первые три месяца, чуть меньше — в последующие три месяца и так далее.

Космонавты спустя 9 месяцев в космосе вернулись на Землю на капсуле SpaceX, которая прибыла на станцию специально для смены экспедиции. Сунита Уильямс говорила, что разучилась ходить, сидеть и лежать.

Крикалев заявил, что людям свойственно отвыкать от гравитации, однако никакого вреда здоровью это не приносит. Он лично знаком с Уильямс и отметил ее психологическую силу, техническую грамотность, множество пройденных подготовок. Из-за этого девушка была назначена командиром группы. Коллега Уилмор тоже имел опыт длительных полетов, поэтому им обоим удастся восстановиться.

Существует определенный «коридор» по показателям изменения веса в космосе. Люди могут как терять вес, так и набирать.

Ситуация напомнила космонавту случай, когда он сам в девяностые годы остался на вторую экспедицию. В прошлом одной из серьезных проблем космонавтов являлось вымывание кальция из костей. В то время специалисты не знали, как бороться с этой проблемой, сейчас уже научились с ней справляться.

«Пока невозможно понять, что будет самым сложным в восстановлении Суниты Уильямс и Барри Уилмора. Их опыт как раз даст больше информации ученым о восстановлении после длительного полета», — заключил космонавт.