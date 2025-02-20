Заслуженный артист РФ Майданов поздравил ветеранов на концерте в Видном

Во Дворце спорта «Видное» Ленинского округа состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Главным подарком для ветеранов, участников СВО, военнослужащих и всех присутствующих стало выступление Заслуженного артиста РФ Дениса Майданова. Мероприятие собрало более 1,5 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Этот год особенный — 80 лет назад наша страна совершила великий подвиг, одержав победу в Великой Отечественной войне. Здесь, в этом зале, находятся наши уважаемые ветераны — живые легенды, люди, чей героизм и стойкость стали основой мира, в котором мы живем. Низкий вам поклон за ваше мужество, за вашу силу духа, за то, что вы сумели передать нам главный завет — любить и защищать свою Родину. Сегодня мы также с глубокой благодарностью и уважением обращаемся к тем, кто продолжает защищать интересы нашей страны, кто стоит на передовой, выполняя свой долг перед Отечеством. Среди нас — участники специальной военной операции, их семьи, их дети. Вы — пример стойкости, чести и мужества. Мы гордимся вами и верим в вас», — обратился ко всем присутствующим и. о. главы городского округа Эдуард Арадушкин.

В ходе концерта почтили память защитников минутой молчания, а также состоялась церемония вручения 13 ветеранам юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», утвержденной указом президента РФ. Денис Майданов поздравил защитников с приближающимся праздником и исполнил для зрителей свои песни, которые нашли отклик в сердцах каждого из присутствующих.

«Еще раз спасибо и поклон нашим ребятам, участникам специальной военной операции, которые собственными руками вершат историю, находясь на самом ее острие, и они сегодня формируют наше настоящее и будущее нашей страны. Мы вместе с вами, отступать нам некуда, за нами Родина», — добавил в ходе мероприятия Денис Майданов.

В концертной программе кроме Заслуженного артиста РФ также приняли участие местные творческие коллективы: хореографический коллектив «Шаги», театр танца «Гюнеш» и солисты Татьяна Брылова и Анна Силади.

«Я хочу пожелать всем мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наши защитники возвращаются домой с победой, пусть в каждой семье царят тепло и спокойствие», — добавил Эдуард Арадушкин.

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