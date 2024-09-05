Заседание коллегии Госветслужбы Подмосковья прошло в Видном

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В Видном прошло заседание коллегии Госветслужбы Московской области, приуроченное ко Дню ветеринарного работника. С поздравлением выступил начальник ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 5» Сергей Новиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках мероприятия были награждены ведущие специалисты отрасли. На 89 ветстанциях Подмосковья трудятся свыше 2 тыс. специалистов. Они обеспечивают биологическую безопасность региона, следят за здоровьем животных, контролируют качество продукции, реализуемой на рынках и ярмарках, обслуживают региональные предприятия по переработке мяса, молока и рыбы, а также распределительные центры.

С начала года было вакцинировано свыше 157 млн животных, проведено 1,3 млн диагностических исследований, оформлено более 17 млн ветеринарных сопроводительных документов, продезинфицировано 14,8 тыс. животноводческих помещений и прилегающих территорий, проведено 3,4 млн экспертиз продукции животного и растительного происхождения, исследовано 5,4 тыс. проб пищевой продукции.

На базе ветеринарных станций региона в постоянном режиме проходят практику молодые специалисты. Так, наши ветеринары помогают воспитывать новое поколение высококвалифицированных кадров.

Ветеринарная служба Подмосковья одна из старейших ветслужб в России. В прошлом году она отметила свое 140-летие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.