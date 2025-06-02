Защитить старость: как уберечь пожилого человека от мошенников?

Член Общественного совета УМВД по Нижнему Новгороду и автор проекта финансового просвещения «Меня не обмануть» Наталья Халезова заявила, что люди старшего поколения в последнее время не только чаще становятся жертвами мошенников, чем молодежь, но и втягиваются в противозаконные схемы, сообщает MIR24.TV .

«Недавно меня саму чуть не развела бабушка „божий одуванчик“: подошла ко мне у банкомата в ТЦ, попросила перечислить через мою карту пачку денег якобы своей дочке, показала на бумажке номер счета. Если бы я согласилась, помогла бы вывести криминальные деньги», — рассказала эксперт.

По ее словам, не стоит забывать о гибридных схемах: злоумышленники начинают с обмана по телефону, затем приезжает курьер с тревожным сообщением о родственнике, попавшем в ДТП или, например, проверке денег на подлинность, а затем что-то предлагают или вымогают.

Чтобы защитить пожилого родственника от мошенников, эксперты советуют внимательно за ним наблюдать: предостерегать от подозрительных звонков и хранить сбережения на защищенном компьютере, не позволять никому сообщать коды из СМС или давать свой телефон и банковские карты.