Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову из-за ботинка

Адвокаты экс-майора московской полиции Дениса Евсюкова, который был приговорен к пожизненному заключению за стрельбу в супермаркете, подали апелляцию, указывая на ряд нарушений, включающие повреждение пулей ботинка одного из потерпевших, сообщает РИА Новости .

В апреле 2009 года майор Евсюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в супермаркете «Остров», расположенном на юге Москвы. В результате происшествия погибли 2 человека, а более 20 граждан были признаны потерпевшими.

Согласно судебным документам, еще в 2010 году представитель защиты пытался убедить суд отменить приговор и направить уголовное дело на повторное рассмотрение. Предложение адвоката было основано на показаниях потерпевшего, который в суде утверждал, что получил ранение в ногу у гаражей.

Защита утверждала, что потерпевший избавился от ботинка с пулевым отверстием, поэтому повреждения могли быть нанесены не выстрелом Евсюкова. Также адвокат заявил, что гильзы и пуля, предъявленные потерпевшим, могли быть найдены в районе ТЦ.

Однако Верховный суд принял решение оставить приговор Евсюкова без изменений. Заключенный сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении лишь после 25 лет заключения.

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