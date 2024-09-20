Защита полковника ВСУ Храпача обжаловала пожизненный приговор

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Адвокат полковника Дмитрия Храпача, который приказывал атаковать ракетами Белгородскую область, обжаловал его пожизненный срок, пишет РИА Новости.

«Апелляционную жалобу на приговор по Храпачу подал», — сказал адвокат Сергей Макаров агентству.

Храпач в России получил пожизненный срок решением Второго западного окружного военного суда. Он признан виновным в том, что отдавал приказы о ракетных ударах по российским военным частям, которые не принимали участие в СВО.

Храпача также заочно арестован судом Москвы по делу об убийствах, совершенных общеопасным способом, группой лиц по мотивам политической, расовой или иной ненависти.

Ранее сообщалось, что в России будут заочно судить наемника из Белоруссии за участие в конфликте на стороне ВСУ.