Защита полковника ВСУ Храпача обжаловала пожизненный приговор
Отдавший приказ на атаку Белгорода полковник ВСУ обжаловал заочный приговор
Адвокат полковника Дмитрия Храпача, который приказывал атаковать ракетами Белгородскую область, обжаловал его пожизненный срок, пишет РИА Новости.
«Апелляционную жалобу на приговор по Храпачу подал», — сказал адвокат Сергей Макаров агентству.
Храпач в России получил пожизненный срок решением Второго западного окружного военного суда. Он признан виновным в том, что отдавал приказы о ракетных ударах по российским военным частям, которые не принимали участие в СВО.
Храпача также заочно арестован судом Москвы по делу об убийствах, совершенных общеопасным способом, группой лиц по мотивам политической, расовой или иной ненависти.
Ранее сообщалось, что в России будут заочно судить наемника из Белоруссии за участие в конфликте на стороне ВСУ.