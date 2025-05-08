Защита обжаловала решение московского суда о лечении американца Татера

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В Мещанский суд Москвы поступила жалоба на решение об отправлении на принудительное лечение американца Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского, сообщает РИА Новости .

«В суд поступила апелляционная жалоба», — сообщили в суде.

Ранее Мещанский суд Москвы направил обвиняемого в нападении на столичного полицейского гражданина США Джозефа Татера на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Его обвиняли в совершении преступления по части первой статьи 318 Уголовного кодекса России — «применение насилия в отношении представителя власти».

Татер 12 августа сначала устроил скандал в столичном отеле Radisson, где его отказались заселить из-за плохой характеристики с предыдущего места проживания.

Американец возмутился, пытался доказать свою правоту кулаками, после чего его задержали российские правоохранители.

Уже в полицейском участке гражданин США ударил сотрудницу полиции.