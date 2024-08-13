«Зарядка со стражем порядка» прошла в дошкольном отделении гимназии № 5 Люберец

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» выступили в роли тренеров и инструкторов по спорту. Директор гимназии № 5 Лариса Левушкина торжественно открыла спортивный праздник, напомнив, что занятия физкультурой и спортом очень полезны для здоровья, передает пресс-служба администрации городского округа.

Член Общественного совета управления, депутат окружного Совета депутатов Леонид Троицкий пояснил, что мероприятие является всероссийской акцией, проводится ежегодно в преддверии дня физкультурника.

Ребята активно включились в процесс, повторяли упражнения за полицейскими. Также малышам показали служебные полицейские автомобили, выступление кинолога, ребята посоревновались в смекалке и сообразительности на квест-площадках правовой направленности, просмотрели показательные выступления отделения карате киокусинкай под руководством тренера Виталия Вартанова.

На память ребята получили призы и памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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