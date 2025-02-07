Зарядка и план задач: как снять напряжение в первый день недели

Чтобы понедельник не становился источником стресса, важно заранее подготовиться и выстроить день так, чтобы он приносил больше удовольствия и меньше напряжения, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Начните с подготовки в воскресенье. Выделите время на планирование недели: выберите одежду, продумайте меню и составьте список задач. Это поможет вам чувствовать себя более организованно», — сказала Крашкина.

Она посоветовала утром в понедельник постараться проснуться чуть раньше обычного, чтобы успеть спокойно выполнить привычные ритуалы: например, выпить кофе, почитать или помедитировать.

«Особое внимание стоит уделить физической активности. Даже короткая зарядка или прогулка способны поднять настроение и зарядить энергией. Не забывайте и о правильном питании: завтрак с высоким содержанием белка и сложных углеводов поможет вам сосредоточиться», — рассказала психотерапевт.

Крашкина также порекомендовала составить четкий, но реалистичный план задач на день. Разделите крупные задачи на более мелкие и не забывайте делать короткие перерывы в течение дня. Завершайте утро или день позитивными аффирмациями — это поможет вам задать позитивный настрой и сохранять его на протяжении всей недели.