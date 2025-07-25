Зарабатывают на страхе: блогер рассказал о мошенниках-экстрасенсах

Эксперт-блогер Михаил Лидин, который занимается разоблачением мистификаций, заявил, что большая часть разрекламированных экстрасенсов ничем не могут помочь людям и просто наживаются на горе и страхах клиентов, попавших в беду, сообщает kp.ru .

«Например, „поиск пропавших“. Люди отдают последние деньги, а в ответ слышат: „Вижу воду, темное место, высокое здание…“ Родственники в надежде снова прочесывают леса, заброшенные здания, что само по себе психологическая пытка. Ни один „экстрасенс“ не помог найти человека», — рассказал блогер.

По его словам, громкие ритуалы — это не настоящая магия, большинство «ясновидцев» просто умеют быть наблюдательными и применяют приемы психологической манипуляции. В некоторых случаях ради «исцеления» или «чуда» люди продают квартиры или влезают в огромные долги.

Очень страшно, когда к экстрасенсам обращаются онкологические больные: мошенники уговаривают их отказаться от лечения, наносят непоправимый урон и даже могут сократить срок жизни. Это уже преступление, заключил Лидин.