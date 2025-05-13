Депутат Рады: военкоматы Украины на взятках зарабатывают до 2,1 млрд евро в год

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Микиша заявил, что Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) благодаря коррупционным схемам зарабатывают до 2,1 млрд еро в год.

«Эксперты оценивают теневой оборот именно с ТЦК от 0,8 до 2,1 млрд евро в год евро. <…> Это <…> чтобы на тебя закрыли глаза на какое-то время, твое дело переложили с верхней папочки вниз», — сказал Микиша в эфире YouTube-канала The Insider*.

Украинский депутат добавил, что многие сотрудники правоохранительных органов знают о коррупционных схемах и имеют связи с работниками военкоматов.

Ранее сотрудники Государственного бюро расследований Украины отправили в суд дело против руководителя Черкасского военкомата за то, что тот сорвал план мобилизации. Мужчину могут посадить в тюрьму на 12 лет.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.