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Главу военкомата судят за срыв плана мобилизации в Черкасах на Украине

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины отправили в суд дело против руководителя Черкасского военкомата за то, что тот сорвал план мобилизации. Мужчину могут посадить в тюрьму на 12 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись на сайте ГБР.

Он специально помогал избежать призыва на военную службу некоторым мужчинам. Таким образом он помешал выполнению планов по отправке солдат на передовую.

Главу Черкасского военкомата обвиняют в превышении служебных полномочий, а также небрежном отношении к работе. Его действия якобы причинили значительный вред.

Руководителя военкомата могут посадить в тюрьму на 12 лет. Также ему запретят занимать определенные должности на протяжении трех лет.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ приказал отправлять на фронт всех годных сотрудников ТЦК.