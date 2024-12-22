Запускаемый «Роскосмосом» спутник «Ресурс-П» будут использовать для навигации

Сотрудники госкорпорации «Роскосмос» собрали ракету «Союз-2.1б», с помощью которой в ближайшее время запустят спутник «Ресурс-П». Она отправится на орбиту 25 декабря в 10:45, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба компании.

Спутник «Ресурс-П» — многофункциональный. Он будет заниматься мониторингом того, насколько загрязнена окружающая среда. Также с помощью устройства можно отслеживать, где находятся полезные ископаемые.

Помимо этого «Ресурс-П» будет использоваться для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Еще он окажет помощь в создании, а также обновлении информация на навигационных картах.

Ранее «Роскосмос» вывел на орбиту радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» №2.