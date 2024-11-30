Запущенный c космодрома Восточный спутник произведен в Реутове

«Роскосмос» сообщил об успешном выводе на орбиту радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 2. Он был запущен с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», передает пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Спутник «Кондор-ФКА» № 2 изготовлен АО ВПК «НПО машиностроения», являющимся системообразующим предприятием Реутова. Генеральный директор и генеральный конструктор НПО Александр Леонов говорит о нем как о единственном в России радиолокаторе высокого разрешения.

«Одна из задач радиолокационных спутников — мониторинг ледовой обстановки Северного Морского пути в непрерывном режиме. Севморпуть — экономически важный проект для нашей страны. Поэтому безопасность и удобство маршрутов для судов в приполярном регионе играют огромную роль», — рассказал Александр Леонов в интервью «Роскосмосу».

Он так же отметил, что это уже второй спутник данного класса, выведенный на орбиту. Система из двух спутников позволит получать более детализированную информацию о поверхности Земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже в 2025 году в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«В 2025 году здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — сказал губернатор.