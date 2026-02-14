Запущен набор на две стажировки для аналитиков и продактов

Команда «Авито» анонсировала набор на две образовательные программы: Avito Analyst Bootcamp для аналитиков и стажировку для продактов. Заявки на первую принимаются до 17 февраля, сообщает пресс-служба компании.

За год участники смогут вырасти от стажера до специалиста среднего уровня, освоив работу с большими данными и их применение в бизнесе.

Для участия необходим опыт в продуктовой аналитике или BI-разработке, готовность уделять работе от 30 часов в неделю, а также профильное техническое, математическое или IT-образование (не менее 2 курса). Компания предоставляет корпоративное оборудование, наставника и возможность участвовать в сообществе стажеров. Кроме того, участники могут пройти дополнительное обучение в академии аналитиков «Авито». Программа оплачиваемая.

Набор на стажировку для продактов открыт до 23 февраля, программа рассчитана на полгода. К участию приглашаются студенты 2–4 курсов бакалавриата, 4–5 курсов специалитета, 1–2 курсов магистратуры и выпускники технических, математических или IT-специальностей. Кандидаты должны разбираться в запуске и масштабировании цифровых сервисов, а также в продуктовых метриках. Важно знать методологию качественных и количественных исследований, уметь собирать вводные данные и проводить A/B-тесты.

Формат работы гибкий: можно работать удаленно или в гибридном режиме — в зависимости от команды. Участники должны быть готовы работать полный день. В распоряжении стажеров будет корпоративное оборудование и доступ к образовательным материалам «Авито».

Для участия в программе необходимо подать заявку с резюме, пройти онлайн-тест, выполнить продуктовый кейс, записать видеоинтервью, а также пройти техническое и финальное собеседование.

По итогам стажировки участники смогут перейти на Avito Product Bootcamp, где за 9 месяцев смогут стать специалистами среднего уровня.

«Для „Авито“ важно не просто привлекать молодых специалистов, а создавать среду, в которой они могут быстро расти и влиять на реальные процессы. Мы строим культуру обмена знаниями и командной работы, у любого стажера есть наставник и поддерживающее комьюнити. Наши стажировки помогают сделать первый шаг в IT. Мы заботимся о том, чтобы программы были насыщены реальными задачами, которые влияют на опыт миллионов пользователей и бизнес-результаты», — отметила руководитель направления по работе с молодежью в «Авито» Татьяна Семина.

В прошлом году «Авито» запускал набор стажировок для ИТ-специалистов. Программы были предназначены для студентов с третьего курса и выше, а также для специалистов с небольшим опытом, желающих стать джуниорами всего за полгода.