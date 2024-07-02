«Запреты бесполезны»: в Совфеде не согласились с Госдумой по чайлдфри

Сенатор Ольга Епифанова полагает, что запрет движения чайлдфри не имеет смысла, так как позволит его последователям «влиять на умы» более активно. По ее словам, нужно разделять пропаганду от нежелания заводить детей, сообщает Газета.ru .

Епифанова считает, что движение чайлдфри появилось в России из-за отсутствия «надежных» отцов, а не из-за нежелания женщин иметь детей.

«Жизнь показывает, что запреты, как правило, бесполезны. Они, наоборот, дают подобным движениям более активно продвигать свое мнение и влиять на умы», — поделилась сенатор.

По ее словам, важно разделять пропаганду движения и личные убеждения не заводить детей. Группы чайлдфри в соцсетях, разжигающие ненависть и публикующие шокирующий контент, «вполне можно продолжать» блокировать как и ранее, заметила Епифанова. Вместе с тем сенатор указала, что блокировку таких ресурсов можно проводить и без специальных законов.

«Настоящая и глубокая проблема, на мой взгляд, это когда бездетность является внутренним убеждением. С этим надо серьезно работать», — добавила сенатор.

Более многочисленным движением в России являются борцы с «яжематерями». Епифанова считает, что правоохранительным органам следует обратить внимание, в первую очередь, именно на это движение.

Ранее депутат Госдумы Олег Савченко назвал идеологию осознанного отказа от деторождения (child-free) «тревожной тенденцией» среди молодежи. Законодатель также назвал идеологию чайлдфри неправильной и противоречащей природе человека, выступив против пропаганды таких взглядов.

Также до этого член думского комитета по безопасности Бийсултан Хамзаев адресовал письмо главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой запретить движение чайлдфри в России.