В Госдуме встревожены распространением child-free среди молодых россиян

Депутат Госдумы Олег Савченко назвал идеологию осознанного отказа от деторождения (child-free) «тревожной тенденцией» среди молодежи, сообщает RuNews24 . Законодатель отметил, что в России есть традиционные культурные ценности, а для продолжения существования у нации должны быть будущее.

«Я не против того, чтобы люди сами выбирали свою позицию в жизни. Это свобода выбора. Однако я против того, чтобы эта позиция популяризировалась, рекламировалась и продвигалась. Это не опасно и не вредно, но с учетом перспективы — это тревожная тенденция среди молодёжи», — заявил Савченко.

Парламентарий также назвал идеологию чайлдфри неправильной и противоречащей природе человека, существованию нации. Савченко выступил против популяризации подобных взглядов, особенно через СМИ.

Аналитический центр НАФИ в 2020 году провел исследование, согласно итогам которого почти половина жителей РФ от 18 до 45 лет выразила нежелание заводить детей. При этом в Москве бездетность — это чаще добровольный выбор, а в регионах — вынужденный. В основном от рождения ребенка отказываются амбициозные, образованные и обеспеченные граждане, которые не желают жертвовать своими карьерами и комфортом, отмечает издание со ссылкой на исследование.

Ранее замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов заявил, что ведомство готовит законопроект, запрещающий распространение идеологии чайлдфри в стране.