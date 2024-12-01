Запрет на производство ряда товаров начнет действовать в Подмосковье в 2025 г

Распоряжением правительства РФ утвержден перечень видов продукции, производство которой запрещено, поскольку отходы от таких товаров не подлежат обработке и утилизации. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В список вошли бутылки из полиэтилентерефталата для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого. Также речь идет об упаковке из полиэтилентерефталата с нанесенной на нее этикеткой из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки, а еще о многослойных бутылках из полиэтилентерефталата.

Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года. До этой даты нововведения не касаются уже произведенной продукции (товаров).

Ежегодно, начиная с 2026 года, перечень планируется дополнять. Все предложения по актуализации списка не допускаемой к производству продукции должны быть согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.