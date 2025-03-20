Запорожская прокуратура просит признать факт геноцида в регионе в годы ВОВ

Прокуратура Запорожской области направила иск в суд о признании геноцидом преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории региона в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС .

Заявление было подано по поручению генпрокурора России Игоря Краснова в целях защиты нацинтересов и информирования мировой общественности о зверствах захватчиков в годы ВОВ.

В документе напоминается, что оккупация Запорожской области длилась с октября 1941 года по октябрь 1943 года. Все это время немецко-фашистские войска издевались над жителями региона и жестоко расправлялись с ними.

В заявлении говорится, что только в Мелитополе захватчики за день убили более чем 1,8 тыс. семей. А при обращении с советскими военнопленными немецко-фашистские войска действовали с особой жестокостью. Их не кормили и не поили, обессиленных расстреливали, а других подвергали пыткам и убивали.

В результате всего было убито более 67 тыс. мирных жителей и 11 тыс. военнопленных. Свыше 157 тыс. человек угнали на каторгу в Германию. А когда красноармейцы стали наступать, захватчики, отступая, разоряли колхозы, уничтожали заводы и соцобъекты. Общий ущерб в переводе на текущий курс оценивается в 25,6 трлн руб.

Ранее ФСБ рассекретила материалы об освобождении лагеря смерти Освенцим. По разной информации, за период его работы фашисты убили минимум 4 млн мирных людей.