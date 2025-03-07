Записываются на ноготочки: российские мужчины заполонили салоны красоты

Российские мужчины стали посещать салоны красоты почти так же часто, как и женщины. В основном они записываются на маникюр, сообщает SHOT .

Примерно 30-40 мужчин посещают в день один московский салон красоты. Они записываются на маникюр, спрос на который со стороны москвичей вырос уже на 90%. Также столичные мужчины начали делать педикюр.

В регионах спрос на подобные услуги со стороны представителей сильного пола меньше. Однако и там он растет с каждым днем.

В основном мужчины просят, чтобы им подрезали кутикулу, а также подпилили ногти пилкой. Некоторые предпочитают спа-маникюр: ванны для рук с травами и маслами, а также скрабы и кремы.

Ранее психолог назвал абсолютно нормальным явлением возрастающую среди мужчин в Москве популярность маникюра и педикюра. Это связано с их стремлением ухаживать за собой.