«И думать о красе ногтей»: среди мужчин в Москве стал популярен маникюр

Психолог Кузнецов: нет ничего странного в стремлении мужчин ходить на педикюр

«Мужчины больше ухаживают за собой. Больше внимания, в принципе, уделяют внешности. Они покупают стильную, модную одежду, регулярно ходят к парикмахеру — отсюда такое обилие в крупных городах мужских салонов красоты — барбершопов», — сказал специалист.

По его словам, это связано с тем, что кто больший вклад вносит в семью, то и выбирает партнера. Современные женщины тратят больше сил в семье, чем мужчина. Одновременно они могут себя содержать и хорошо зарабатывать и становятся более успешными.

Кроме того, сегодня после 40 мужчины озабочены поиском жены, многие в разводе и вынуждены заботиться о своей внешности.

Психолог посоветовал не вздыхать неодобрительно по поводу разложения общества и кризиса маскулинности: в сегодняшнем обществе уживаются представители разных взглядов, ценностей и привычек.