Записаться на спортивные тренировки можно через мобильное приложение «Добродел»

Узнать об активностях в Московской области, а также записаться на спортивную секцию и тренировку можно онлайн в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Через «Добродел» можно записаться на футбол, плавание, хоккей, баскетбол и многое другое. Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел «Услуги» — «Спорт», выбрать «Секции и тренировки» и подходящее из списка занятие. Внутри карточки секции можно посмотреть описание и расписание занятий, требования к участникам, а также другую подробную информацию.

Еще в разделе можно ознакомиться с ближайшими спортивными событиями, информацией о тренерах, а также спланировать маршрут для активного отдыха.

В приложении «Добродел» собраны все цифровые сервисы и услуги Московской области. В нем можно записаться к врачу или в МФЦ, посмотреть график отопления, оплатить коммунальные платежи и многое другое. Скачать приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.