Западные страны испытывают трудности при реализации данных Украине гарантий, связанных с поставками вооружений, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В этом году западные союзники Киева пообещали «укрепить пострадавшие от военных действий системы ПВО» Украины, однако ряд стран, которые являются членами НАТО, не спешат выполнять свои обязательства.

При этом, как пишет агентство, производства вооружений в РФ «зачастую опережает скорость поставок военной помощи Киеву». Отмечается, что это усугубляет положение Украины, которая осталась без «значительной части мощностей по выработке электроэнергии».

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины Андрей Анисимов рассказал, что руководство скрывало от военных информацию о вторжении в Курскую область до момента, пока они не пересекли границу, а тех, кто отказывался наступать на российскую деревню, расстреливали своих же.