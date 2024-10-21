Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за российского неба

Западные авиакомпании сократили число рейсов в Китай из-за ограничений в воздушном пространстве России, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на издание South China Morning Post.

В частности, британская авиакомпания Virgin Atlantic заявила о приостановке рейсов по маршруту Шанхай — Лондон-Хитроу. У British Airways отменили рейсы между Хитроу и Пекином Дасином.

По словам директора по консалтинговым услугам гонконгской авиационной компании Денниса Лау, Asian Sky Group, перевозчики могут могут более эффективно использовать свои самолеты на других направлениях, которые принесут больше прибыли.

Ранее сообщалось, что с января по июнь прошлого года россияне совершили 11,6 млн поездок за границу. Наиболее часто граждане страны выезжали в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд, а также Абхазию, Казахстан, Армению и Грузию.